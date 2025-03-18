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Отец Филиппа Киркорова скончался на 93-м году жизни

Народный артист России Бедрос Киркоров умер у себя дома в 92 года
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Нина Зотина/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров сообщил в Telegram-канале о смерти отца Бедроса.

Причина смерти неизвестна. Киркоров призвал ценить каждое мгновение, проведенное с родными.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — заявил артист.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

Telegram-канал Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

По версии канала, отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

Отец Филиппа Киркорова Бедрос начал музыкальную карьеру во время службы в армии. В 2012-м он удостоился звания народного артиста России.

Ранее актер из сериала «Москва. Три вокзала» Мещеряков умер от онкозаболевания.

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