Названа причина смерти Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров умер от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у Киркорова не выдержало сердце из-за осложнений на фоне длительной пневмонии. 92-летний певец попал в больницу в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года. Музыкант жаловался на сильную одышку. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию и откачали около литра воды из легких.

О смерти артиста сообщил его сын Филипп Киркоров. Певец призвал ценить каждое мгновение, проведенное с родными.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

В январе Mash заявлял, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины. По версии канала, отец Филиппа Киркорова не соблюдал рекомендации врачей после предыдущей госпитализации. Он лечился тибетской медициной, которую ему посоветовала сиделка, — пил травы, делал прогревания, массажи и лечился пиявками.

Ранее молодой блогер объедался на камеру и умер из-за ожирения.