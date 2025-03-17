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Молодой блогер объедался на камеру и умер из-за ожирения

В Турции 24-летний блогер Эфекан Культур умер в больнице
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efecankultur6/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молодой блогер из Турции Эфекан Культур объедался на камеру и умер от осложнений, связанных с ожирением. Об этом сообщает Turkiye Today.

Молодой человек скончался 7 марта после трех месяцев в больнице.

24-летний Культур снимал видеоролики для социальной сети TikTok в стиле «мукбанг» — он поедал продукты в гигантских масштабах. Он был вынужден прекратить трансляции после того, как оказался прикованным к постели и начал страдать от пролежней и затрудненного дыхания.

Последний пост на YouTube Культур опубликовал восемь месяцев назад, а его последнее видео с мукбангом на TikTok появилось 15 октября 2024 года — в нем юноша заявлял, что избегает излишков соли из-за диеты, и поедал большую тарелку консервированных виноградных листьев. На последующих видео он уже не вставал с постели и не мог открыть глаза.

Правительство Турции отреагировало на смерть Эфекана Культура предупреждением об опасности видеороликов мукбанг из-за пропаганды компульсивного переедания. Администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в официальном заявлении, работает над законодательством, которое ограничит использование социальных сетей для лиц моложе 16 лет.

До этого телеканал CNN сообщал, что американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга, пианистка Бетси Аракава умерли от естественных причин.

Ранее актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет.

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