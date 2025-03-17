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Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Мещеряков умер от онкозаболевания

Актер из сериала «Москва. Три вокзала» Мещеряков скончался в возрасте 57 лет
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kino-teatr.ru

Актер Виталий Мещеряков, сыгравший в сериале «Москва. Три вокзала», умер в возрасте 57 лет в результате онкологического заболевания. Об этом пишет Aif.ru.

«Все тело было поражено метастазами», — отметили в театре.

По предварительной информации, Мещеряков страдал от рака костного мозга, отметило издание. Заболевание у артиста выявили два месяца назад. Он в одиночку воспитывал шестерых детей.

Актер ушел из жизни 16 марта. Прощание с ним состоится 18 марта в 10:00 в Ильинском храме, в 15:00 — в Мичуринском театре. Похороны пройдут на городском кладбище.

Мещеряков родился в 1968 году. В 1991-м окончил Задонское культпросветучилище. В 1990 году стал актером Мичуринского драматического театра, в котором служил на протяжении 34 лет. Исполнил роли в сериалах «Мент в законе» и «Москва. Три вокзала».

4 марта сообщалось, что в возрасте 73 лет скончался актер и режиссер Михаил Мокеев. Он снимался в сериалах «Батальоны просят огня», «Ночь на размышление» и «Ищейка». Поставил сериалы «Адъютанты любви», «Татьянин день», «Хозяйка моей судьбы».

Ранее умер актер из «Слова пацана».

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