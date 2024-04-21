Сосо Павлиашвили рассказал о новом бизнесе

Певец Сосо Павлиашвили признался в беседе с NEWS.ru, что откроет ресторан с узбекской кухней.

Павлиашвили отметил, что заведение пока находится в стадии строительства. Однако у него еще один ресторан, но грузинской кухни, и он уже работает.

Павлиашвили также упомянул, что занимается домашним хозяйством — разводит кур. Артист отметил, что их семья часто отдает яйца другим людям.

«Мы всегда дарим, мы всегда раздаем, потому что невозможно столько съесть, сколько нам дарят курочки», — поделился певец.

Павлиашвили воспитывает детей вместе с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. В их союзе родились две дочери — Елизавета в 2004-м и Сандра в 2008-м. Артисты обвенчались только в 2020 году.

Павлиашвили рассказывал, что познакомился с будущей супругой, когда той было 16 лет. По словам музыканта, уже в том возрасте возлюбленная слушала хорошую музыку. Девушка пришла в студию артиста, чтобы переписать его песню «Я с тобой» и спеть на выпускном.

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