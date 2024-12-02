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Павлиашвили объяснил, почему отказывается пить на корпоративах: «Уже устал»

Певец Сосо Павлиашвили опроверг, что отказывался от концертов с диаспорами

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Телеканал «Россия 1»

Певец Сосо Павлиашвили опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказывался от концерта и встречи с диаспорами и рестораторами.

Павлиашвили отметил, что, правда, может не принять предложение выпить.

«Если я не иду пить водку или что-нибудь еще за столом, это я не иду, потому что мне это уже не нравится. Я уже устал от этого. Честно вам скажу, я просто не пью», — поделился Павлиашвили.

Артист показал свою гримерку и раскрыл свой райдер. В него входит чайник, чай, мед, орехи, овощи, нарезка, сыр и вино за 3-4 тысячи рублей.

«Вино стоит для того, чтобы если люди зайдут, чтобы им налили, и они красиво нам сказали спасибо, я их поблагодарил», — рассказал певец.

Павлиашвили возмутило, что некоторым не понравилось наличие микроавтобуса с водителем в его райдере.

«А что вы хотите? Чтобы я пешком ходил? Микроавтобус. Я что? Требую где-нибудь какие-то «Майбахи», «Роллс-Ройсы», «Бентли» или там, я не знаю, вертолеты?» — отметил исполнитель.

23 ноября Telegram-канал Mash заявил, что Павлиашвили отказался выпивать с диаспорами и рестораторами на корпоративах.

По данным канала, артист поднял ценник на выступления в новогодний сезон на 10% — до двух миллионов рублей. По условиям договора с певцом, на выступления он берет с собой жену и сына, супруги совершают перелеты бизнес-классом, сын — экономом, аналогичные условия касаются проживания.

Ранее Олег Майами поднял гонорар после поцелуя с Бузовой.

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