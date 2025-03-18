Священник-неформал прочитал стихи про епископа и остался без должности

В немецком Баден-Бадене священник, одетый в разноцветные кроссовки, серьги и носящий мушкетерскую бородку, остался без должности, когда прочитал стихи про архиепископа Фрайбурга Стефана Бургера. Об этом сообщило издание Bild.

Несколько недель назад 60-летний священник Маттиас Коффлер прочел на службе стихотворение, написанное в ответ на критику его внешнего вида. В юмористической форме он сообщал епископу, что посещал сауну и совершал пробежку в шортах, чтобы соблазнить «благочестивых женщин».

«Священник, который здесь неуместен, скоро исчезнет совсем, чего бы он ни добился до сих пор. Я разочарован и также шокирован тем, что нечто подобное все еще происходит: доносчик, вероятно, надеется на лучшее место и награду Божию», — упрекнул он людей, писавших на него жалобы в церковное руководство.

После того, как видео распространилось в сети, священника-неформала отстранили от службы и потребовали от него покинуть Баден-Баден. Председатель местного приходского совета Маркус Бэр назвал священника ценным пастором, который может вдохновлять людей, и выразил сожаление решению архиепархии.

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