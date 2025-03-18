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Алексей Ягудин после премьеры «Родниной» защитил советские методы воспитания спортсменов

Фигурист Ягудин выступил против насилия в спорте
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ТНТ

Фигурист, заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион Алексей Ягудин в свой день рождения посетил эфир передачи «Утро. ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба 45-летнего спортсмена.

Ягудин появился в эфире после премьеры фильма «Роднина», где сыграл американского тренера Джона Никса, с которым лично знаком.

«Я видел вживую, как он общается с людьми, его мимику, эмоции. Мне, правда, понравилась эта роль, этот стиль, эта жвачка вечная во рту. Вот это состояние. И мне бы хотелось, чтобы и у жителей нашей страны было вот такое же состояние — когда «everything is fine, I love this life», — призвал он чаще улыбаться и наслаждаться жизнью.

Ведущий программы Давид Манукян спросил Ягудина о считающихся жесткими советских методах воспитания спортсменов.

«То, как воспитываются спортсмены сейчас (отталкиваясь от тех свобод, которые получили люди вообще и от тех свобод, за которые борются дети и их родители) не будет давать того желанного результата, на который рассчитывает спорт высоких достижений», — высказал мнение Ягудин. 

При этом он выступил против насилия в спорте, за системный подход к обучению и за цель обязательно стать чемпионом. Он рассказал, что однажды Татьяна Тарасова прилетела с Олимпиады с серебряной медалью.

«Ее великий тренер Анатолий Тарасов спросил: «Танюш, а что, ты счастлива серебру?». И потом она сказала, что поняла. Вот, как должна воспитываться молодежь. <...> Но я категорически против того, чтобы летали бутылки в учеников, тренеры били по ногам и было жестокое обращение», — заключил он.

В день 45-летия Ягудина его жена фигуристка Татьяна Тотьмянина поделилась редкими семейными фото.

Ранее Сосо Павлиашвили высказался о своих гонорарах.

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