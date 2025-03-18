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Сосо Павлиашвили о гонорарах: «Жадность фраера сгубила»

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что часть гонорара тратит на благотворительность
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Андрей Титов/Business Online/Global Look Press

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с kp.ru объяснил свои «скромные» гонорары тем, что хочет делать музыку доступной для всех.

Павлиашвили заявил, что деньги приходят и уходят. Он отметил, что ставит низкие цены на концерты, чтобы каждый смог послушать музыку и получить позитивные эмоции. Артист отметил, что часть гонорара тратит на благотворительность. Он помогает голодающим и нуждающимся в лечении. Также часть суммы уходит на постройку церквей.

«Каждый мой зритель в этом участвует. Поэтому не надо быть жадным: «Жадность фраера сгубила». Ну а если моим коллегам дают большие деньги, дай бог им здоровья, значит, они это заслуживают», — заявил певец.

В сентябре 2024 года Сосо Павлиашвили назвал звездную болезнь уделом закомплексованных людей. Он уверен, что только недолюбленные люди могут быть ей подвержены. По словам певца, такие артисты будто мстят за что-то и от этого мучаются.

В 1989 году Павлиашвили начал свою карьеру, победив на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Он отметил, что тогда Грузия «нуждалась в победе».

Ранее скандальному рэперу Vacio заблокировали последние счета в России.

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