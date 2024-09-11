Павлиашвили назвал звездную болезнь уделом закомплексованных людей

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с NEWS.ru назвал звездную болезнь уделом закомплексованных людей.

Павлиашвили уверен, что только недолюбленные люди могут быть ей подвержены. По словам певца, такие артисты будто мстят за что-то и от этого мучаются.

«Для них невнимание — трагедия, ужас. Я не осуждаю. Может, как раз звездная болезнь помогает им постоянно находиться на виду. Но это их жизнь. Дай бог им тоже здоровья», — заявил певец.

В 1989 году Павлиашвили начал свою карьеру, победив на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Он отметил, что тогда Грузия «нуждалась в победе».

«И бог дал песню, которая стала неформальным и неофициальным гимном Грузии. Песня называется «Свобода». Даже не я победил, а Грузия, музыка, поэзия...» — поделился исполнитель.

Павлиашвили воспитывает детей вместе с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. В их союзе родились две дочери — Елизавета в 2004-м и Сандра в 2008-м. Артисты обвенчались только в 2020 году.

В апреле Павлиашвили признался, что откроет ресторан с узбекской кухней. По словам артиста, заведение пока находится в стадии строительства. Однако у него еще один ресторан, но грузинской кухни, и он уже работает.

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