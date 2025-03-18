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Скандальному рэперу Vacio заблокировали последние счета в России

Mash: рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в РФ из-за долгов
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Московский городской суд

Рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, сейчас Васильева разыскивают приставы Екатеринбурга, поскольку музыкант накопил долг в размере 50 тыс. рублей за коммунальные услуги. У него также есть задолженность в 200 тыс. рублей по кредиткам, которую он взял накануне своего отъезда из России.

Также Mash, ссылаясь на слова директора Rocket Records Юрия Киселева, сообщает о том, что Васильев не выплатил гонорар своим адвокатам в России.

13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России. По данным Mash, после отъезда из РФ музыкант жил у друзей США. Потом Васильев, предположительно, перебрался в Армению.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе.

Ранее сообщалось, что в Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние.

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