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Группе «Каста» предвещают «постепенный спуск вниз»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что группу «Каста» ждут провальные мероприятия
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Алексей Куденко/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что группа «Каста» была на пике своей популярности до уезда из России

Дворцов отметил, что коллектив был достаточно популярным в России, собирал полные стадионы и хорошо зарабатывал. Продюсер заявил, что всех уехавших людей после СВО «ждет лишь одно». Он считает, что «Каста» и другие эмигрировавшие артисты ничего с этого не получат и не выиграют, а лишь только проиграют.

«Сейчас я могу сказать, что всех иноагентов и уехавших из нашей страны ждут провальные мероприятия, провальные концерты, постепенный спуск вниз», — заключил Дворцов.

Участники группы «Каста» уехали из России почти сразу после начала спецоперации на Украине. Сейчас артисты активно дают концерты в европейских клубах и некоторых странах СНГ. В апреле-мае 2025 года у коллектива запланирован мировой тур, в рамках которого они посетят Лос-Анджелес, Торонто, Баку, Сидней и другие города.

18 марта 2025 года «Каста» сообщила, что агрегаторы Believe и Tunecore удалили альбомы коллектива с российских стриминговых площадок.

Ранее Рудченко назвал условие «отмены» Ивана Урганта в России.

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