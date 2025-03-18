Рудченко назвал условие «отмены» Ивана Урганта в России

Продюсер Рудченко: запрет Урганта в России зависит от его спектаклей во Франции

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что телеведущего Ивана Урганта не «отменят» в России только из-за того, что он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель во Франции.

«На отмену повлияет другое: смотря какие спектакли, смотря какие шоу он планирует ставить, будет ли там подтекст поддержки Украины или пропаганда западной культуры в ущерб российской», — пояснил эксперт.

По словам Рудченко, отношение к Ивану Урганту останется тем же, если шоумен продолжит сохранять «нейтральную позицию» по отношению к СВО. Сейчас, считает эксперт, Ургант придерживается позиции «ни туда, ни сюда».

«При этом он особо не поддерживает российскую сторону, то есть нашу. Здесь надо будет смотреть, что он будет делать [во Франции]», — подытожил продюсер.

Накануне СМИ сообщили, что Ургант зарегистрировал ИП во Франции. Основной деятельностью работы за границей шоумен указал «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».

Позднее в Госдуме попросили проверить Урганта на иностранное влияние. Депутат Николай Новичков направил соответствующее обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ отреагировали на «отмену» Лолиты Милявской.