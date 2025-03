«Я как в тюрьме»: Канье Уэст потребовал общения с детьми и назвал их селекционными

Американский рэпер Канье Уэст потребовал общения с детьми от звезды реалити Ким Кардашьян и назвал окружение экс-супруги «бандой». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Уэст пожаловался, что ему не дают воспитывать четверых детей несмотря на договор о совместной опеке над ними.

«Я не хочу просто «видеть» своих детей. Мне нужно их растить. Мне нужно знать, как они ходят в школу, кто их друзья, в чьих домах они ночуют, пользуются ли мои дочери помадой и духами», — говорит обладатель «Грэмми».

По мнению Уэста, эти права у него отняли «банда Кардашьян, Hulu и Disney», якобы планирующие использовать «селекционных» темнокожих детей в качестве платформы для влияния на темнокожих людей.

47-летний Уэст сравнил встречи с четырьмя детьми от Ким с посещениями в тюрьме.

Накануне Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за участия их 11-летней дочери Норт в его новом треке «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Предпринимательница просила экс-супруга не выпускать композицию через суд еще до релиза — ей не нравилось, что в записи трека использован голос обвиняемого в секс-преступлениях рэпера Пи Дидди.

