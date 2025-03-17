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Ким Кардашьян поссорилась с Канье Уэстом из-за дочери и P.Diddy

Бизнесвумен Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за их дочери и P.Diddy
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Ramon Espinosa/AP

Бизнесвумен Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста из-за участия их 11-летней дочери Норт в его новом треке «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Об этом сообщает Daily Mail.

Шоувуман просила экс-супруга не выпускать композицию через суд еще до релиза. Она не хотела, чтобы наследница была втянута в скандал вокруг рэпера P.Diddy. По данным СМИ, экс-супруги провели экстренное слушание накануне выхода трека, на котором музыкант пообещал отказаться от публикации. Однако позднее Уэст выложил трек, и теперь Кардашьян добивается того, чтобы удалить композицию.

Незадолго до выхода трека Уэст также опубликовал скриншоты переписки между ним и Кардашьян. Рэпер угрожал экс-супруге «войной» в личных сообщениях.

16 марта Канье Уэст выложил новые треки, среди которых «Lonely Roads Still Go to Sunshine». В этой композиции приняли участие Шон Шомбс, его сын Кристиан «Кинг» Комбс и дочь Канье Уэста Норт. В начале песни рэпер разговаривает по телефону с P.Diddy, произнося в его адрес слова благодарности.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Ранее сообщалось, что Джин Хэкмен не оставил детям ничего из многомиллионного состояния.

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