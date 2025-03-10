Суд рассмотрит иск Ромы Зверя к экс-главе Тверского минкульта из-за отмены концерта

Заседание по иску музыканта Ромы Зверя к экс-министру культуры Тверской области пройдет в марте

Назначено первое заседание по иску Ромы Зверя (настоящее имя Роман Билык) к экс-министру культуры Тверской области из-за отмены концерта. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба артиста.

Первое заседание назначено на 19 марта 2025 года.

Шоу группы «Звери» должно было состояться 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный», однако власти Твери отказали в согласовании мероприятия. Министр Ксения Лаврова-Глинка спорное решение объяснила «неоднозначной позицией артиста» по событиям на Украине, несмотря на то, что Рома Зверь выступал в зоне СВО для российских военнослужащих.

Указом губернатора Тверской области Игоря Рудени чиновница была освобождена от занимаемой должности в первый рабочий день года — 9 января.

В 2022 году Лаврову-Глинку критиковали за появление на улицах Твери танков с флагами Украины с разрешения ведомства — в городе снимали фильм «Музыкант».

В декабре 2024 года Рома Зверь подал в суд на Ксению Лаврову-Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены концерта группы.

Ранее Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации.