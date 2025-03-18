Звезда «Папиных дочек» признался, что страдал от звездной болезни

Актер Филипп Бледный, известный по роли Веника в ситкоме «Папины дочки», признался в интервью WomanHit, что столкнулся со звездной болезнью после выхода сериала.

«В какой-то момент начинаешь думать, особенно будучи совсем молодым (а мне шел 21 год), что ты бога поймал за ногу и уже взлетаешь», — вспомнил артист.

Тогда, рассказал Бледный, его выручили близкие люди. Они «отрезвили» его с помощью «каких-то грубых слов». Актер также признался, что дважды сталкивался со звездной болезнью: первый «моментик» произошел, когда Бледный работал в Оренбургском театре. Ему тогда было восемь лет, и у него впервые начали брать автографы.

«Помню, что в какой-то момент меня папа осадил, сказал: «Сына, это опасная вещь, веди себя прилично. Это просто твоя работа, и нужно понимать, что ты не по небу скачешь, а такой же человек, как все», — поделился артист.

Сейчас, уточнил Бледный, уже «не может быть и речи» о том, что он вновь столкнется со звездной болезнью. Актер признался, что с возрастом стал спокойнее относиться к подобным вещам.

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

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