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Экс-музыкант Otto Dix открыл стрельбу по окнам лидера группы

Преследователя Михаила Драу задержали после стрельбы по окнам музыканта
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Otto Dix/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-музыкант петербургской группы Otto Dix открыл стрельбу из пневматического пистолета по окнам фронтмена коллектива Михаэля Драу. Об этом сообщает «Фонтанка».

В 2023 году композитор по имени Михаил пытался сломать дверь квартиры Драу, а накануне пришел к его дому с пистолетом и сломал дверной звонок. Музыканта уже задержали.

Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на Драу, Михаил стоял в музыкальной группе четыре года в качестве композитора. Все это время он якобы использовал запрещенные препараты и срывал концерты, а после увольнения «слил» в сеть новый альбом. За это по постановлению суда он должен был выплатить Драу 130 тысяч рублей.

Позже Михаил играл в группе, где состоял барабанщик, осенью 2024 года растворивший свою девушку в кислоте.

По мнению Драу, психическое состояние бывшего коллеги ухудшилось из-за недавней потери кота.

В конце декабря активисты сорвали концерт Otto Dix.

Ранее концерт «Ночных снайперов» в Оренбурге отменили после жалоб общественников.

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