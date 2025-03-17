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«Ты мне маечку, а я тебе айфон?»: Подольская вспомнила, как разозлила мужа

Певица Наталья Подольская призналась, что ничего не подарила мужу на 23 Февраля
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nataliapodolskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Подольская призналась в интервью RU.TV, что ничего не подарила на 23 Февраля мужу, музыканту Владимиру Преснякову.

Подольская уточнила, что муж «не мстил» из-за отсутствия подарка. Певица призналась, что получилась «забавная история» на эти праздники. По словам артистки, 8 марта, во время гастролей, супруг прислал ей очень трогательное голосовое сообщение с поздравлением.

«Смс, как он меня любит, ценит и вообще за все мне благодарен, что я его лучший друг, жена и мама. Я его очень сильно поблагодарила в ответ и сказала: «А можно мне новый айфон?» И он разозлился. Он так расстроился. Такой: «В смысле? Ты мне маечку!» — а я ему реально маечку подарила, — «А я тебе айфон?» Но подарил все же», — рассказала исполнительница.

Подольская согласилась с мнением коллеги Леонида Руденко, что подарки мужчинам и женщинам не должны быть уравновешенными. Ведущий RU.TV поддержал артистов.

«Понял, Вов?» — со смехом обратилась к мужу Подольская.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

Ранее Пресняков и Подольская сообщили о строительстве нового особняка.

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