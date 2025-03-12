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Пресняков и Подольская сообщили о строительстве нового особняка

Певцы Пресняков и Подольская сообщили, что строят новый дом
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presnyakovvladimir/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков рассказали, что начали строить новый особняк. Об этом сообщает издание «7Дней».

Подольская объяснила, что они решили построить дом побольше. Артисты нашли участок в том же поселке, где было их старое жилье. Пресняков признался, что хотел бы дом в белых тонах. Он также хочет более просторные комнаты для своих сыновей.

По словам Преснякова, их сыновья Артемий и Иван пока против переезда. Певец уверен, что они поменяют свое мнение, когда увидят новый дом.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

В декабре 2024 года Подольская назвала себя транжирой. Артистка призналась, что после получения средств может сразу же их раздать семье и выплатить зарплату работникам. По словам Подольской, ее муж не знает, сколько она тратит денег.

Ранее Юлианна Караулова купила четырехкомнатную квартиру в Москве.

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