Актриса из мема про блондинку и пять темнокожих парней вернулась в порно

Актриса Пайпер Перри снова начала сниматься в порно после трагедии с сыном

Актриса из мема про блондинку и пять темнокожих парней Пайпер Перри вернулась в порно после трагедии с сыном. Об этом она сама заявила в социальной сети X (бывший Twitter).

Предположительно, девушка планирует представить сцену из нового фильма на выставке для взрослых Exxxotica Expo в Чикаго (США) — она пообещала, что будет присутствовать на мероприятии и заверила поклонников, что их ждет сюрприз.

Пайпер Перри в 2015 году прославилась благодаря кадру из порнофильма, ставшему мемом — хрупкая блондинка сидит на белом диване в окружении пяти крепких темнокожих мужчин. Картинка стала вирусной — ее использовали, чтобы показать беспомощность человека перед многочисленными проблемами.

В 2016 году Перри отошла от кинопроизводства и перестала выкладывать откровенный контент и сниматься в нем. Это произошло после того, как ее сожитель под воздействием наркотиков избил ее двухлетнего сына. Спасти мальчика не удалось, а мужчина получил только пять лет тюрьмы за отсутствием доказательств преднамеренности преступления.

В начале февраля россиянка получила «порно-Оскар».

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