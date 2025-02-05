Россиянка получила «порно-Оскар»

Порноактриса и режиссер Юлия Зорькина (Juliana Grandi) удостоилась награды в AVN Awards, которую в индустрии называют «Порно-Оскаром». Об этом сообщает kp.ru.

Зорькина победила в категории «Лучшее режиссерское портфолио — иностранные фильмы». Она также была номинирована на «Женщину года в индустрии для взрослых», но там не победила. Juliana Grandi начала работать в порноиндустрии в студенческие годы.

«Я думала, это временно, но не успела оглянуться, как прошло десять лет», — рассказывала девушка.

На данный момент Зорькина перестала сниматься в порно. Теперь она его режиссирует. Она также владеет агентством по поиску моделей для фильмов для взрослых. Порноактриса живет в Будапеште.

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