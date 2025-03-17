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«Идиотское изобретение»: Кейт Бланшетт сорвалась на один вид техники

Актриса Кейт Бланшетт призналась в ненависти к воздуходувкам
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Актриса Кейт Бланшетт призналась в ненависти к одному виду техники. Ее цитирует People.

Бланшетт сорвалась в беседе с журналистом на воздуходувки для уборки листьев.

«Это самое идиотское изобретение. Они символ всего, что не так с человеком как с видом», — говорит она.

Звезда «Кэрол» также обратилась к Майклу Фассбендеру, ее коллеге по фильму «Черный чемодан», присутствовавшему на интервью.

«Когда ты видишь кого-то с воздуходувкой, разве у тебя не повышается давление?» — недоумевала актриса.

Кейт Бланшетт предположила, что даже бесшумные воздуходувки бесполезны, потому что просто разметывают листья.

«Верните грабли», — предложил Фассбендер, и актриса согласилась.

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