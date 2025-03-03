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Кудрявцева о слухах, что била няню: «От такого в зобу дыханье сперло»

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла, что била няню и называла ее дрянью
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Пресс-служба НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в шоу «Звезды сошлись», что била няню своей дочери Маши Марину Рассказову.

Соведущий Кудрявцевой Тимур Еремеев рассказал, что в СМИ ходили слухи, что его коллега дала пощечину няне и заявила: «Знай свое место, дрянь». Телеведущая уверила, что это неправда. Она призналась, что была сильно возмущена, когда увидела эти сообщения.

«Я не люблю оправдываться, но от такого в зобу дыханье сперло!» — поделилась знаменитость.

По словам Кудрявцевой, у нее работают две няни посменно. Пока одна занимается Машей, вторая отдыхает — и наоборот. Марина Рассказова пришла в студию, где также опровергла слухи. Она призналась, что тоже очень сильно возмутилась такими заявлениями.

Рассказова отметила, что Кудрявцева никогда не повышала на нее голос.

«Понимаете, я попала как в семью. Я прямо удивилась. Как в семью», — поделилась няня.

Рассказова поделилась, что начала работать у Кудрявцевой через шоу «Звезды сошлись». Там она впервые услышала, что знаменитость ищет вторую няню. Позже женщина нашла телеведущую в соцсетях и написала ей. Кудрявцева призналась, что абсолютно случайно ответила на сообщение. Еремеев заявил, что это судьба.

Ранее Соседов заявил, что не обижается на Кудрявцеву из-за конфликта в шоу.

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