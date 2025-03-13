Валерия о завершении карьеры: «У меня сейчас самый активный период»

Певица Валерия опровергла на подкасте «По каверочку», что планирует завершить карьеру в течение трех лет.

В феврале 2025 года Иосиф Пригожин заявлял, что его супруга «рассматривает возможность завершения певческой карьеры и гастролей» в ближайшие три года. Продюсер также отмечал, что новый альбом Валерии станет последним.

«Слова не было сказано про то, что я ухожу со сцены, и сто раз прощаться тоже я не буду — не хочется. Когда созрею, скажу: «Все, отчаливаю!», но это пока не тот случай, потому что как раз сейчас у меня самый активный период», — высказалась Валерия.

В январе 2024 года Пригожин признался, что не понимает, откуда его коллега Сергей Дворцов взял цифру в 3 миллиона рублей при рассказе о гонорарах Валерии. Шоумен утверждал, что именно столько зарабатывает артистка за концерт. Пригожин раскрыл, что гонорары Валерии бывают разные, а каждый случай носит индивидуальный характер.

Пригожин отметил, что Валерия может зарабатывать как 5 миллионов рублей, так и 10 миллионов. Все зависит от конкретного мероприятия. По мнению продюсера, певица является символом русской женщины и красавицы.

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