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Иосифа Пригожина обозвали Шреком из-за наряда на премьере

Журналистка Мартынова сравнила Иосифа Пригожина со Шреком из-за образа
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка Алена Мартынова сравнила в своем Telegram-канале «Светский хроник» продюсера Иосифа Пригожина с главным персонажем мультфильма «Шрек».

5 марта в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Роднина», которую Пригожин посетил вместе со своей супругой певицей Валерией. Продюсер выбрал для светского мероприятия джинсовый костюм зеленого цвета и белые кроссовки, из-за чего и был высмеян в сети.

«Ну наконец-то Шрек в своем естественном цвете!» — пошутила Мартынова, комментируя образ продюсера.

В комментариях интернет-пользователи согласились с ассоциацией Мартыновой.

«И между прочим легко узнаваемый, в отличие от 5 части»; «Шрек в спецовку сварщика нарядился»; «Где же осел? Без него скучно!» — написали под постом.

В конце февраля Иосиф Пригожин был раскритикован подписчиками после того, как попросил аудиторию помочь ему выбрать один из двух роскошных автомобилей. В сети сравнили просьбу продюсера с издевкой. В комментариях иронично отметили: «Нам бы ваши проблемы».

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