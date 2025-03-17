В Лиме объявили режим ЧС после нападения на известную группу

Солист группы Armonia 10 Флорес не выжил после вооруженного нападения в Перу

Премьер-министр Перу Густаво Адриансен объявил о введении в столице страны Лиме чрезвычайного положения, включая развертывание вооруженных сил и поддержку от национальной полиции. Об этом сообщило местное издание Exitosa.

Мера была принята после преступления, совершенного против солиста группы Armonia 10 Пола Флореса. На автобус, в котором он ехал с участниками своей группы после концерта, напала преступная группировка, вымогавшая у музыкантов деньги. После вооруженного нападения Флорес не выжил.

Чрезвычайное положение объявили в провинциях Лима и Кальяо. Премьер-министр также заявил, что «это отвратительное преступление не останется безнаказанным».

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