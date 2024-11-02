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Иван Охлобыстин снова станет дедушкой

Дочь актера Охлобыстина Евдокия заявила о второй беременности

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин снова станет дедушкой. О том, что у звезды родится третий внук, рассказала дочь артиста Евдокия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне 27, невозможно в это поверить! Продолжение следует…» — написала она.

Пол младенца мать пока не раскрывает. Беременность стала для Евдокии второй — в 2022-м, спустя год после свадьбы с актером Георгием Батариели, девушка родила дочь Еву.

Первого же внука Антония актеру родила старшая дочь Анфиса.

Ивану Охлобыстину 58 лет. Он известен по ролям в фильмах «Даун Хаус», «Соловей-разбойник», «Холоп».

Накануне актер заявил о необходимости национальной идеи, отраженной в Конституции России.

Охлобыстин считает, что культуре нужна миссия и контуры будущего. Он заявил, что русскому человеку свойственно ощущение империи и желание «быть имперцем».

Ранее Охлобыстин вспомнил, как едва не потерял младшую дочь.

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