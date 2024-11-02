Актер и режиссер Иван Охлобыстин снова станет дедушкой. О том, что у звезды родится третий внук, рассказала дочь артиста Евдокия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Мне 27, невозможно в это поверить! Продолжение следует…» — написала она.
Пол младенца мать пока не раскрывает. Беременность стала для Евдокии второй — в 2022-м, спустя год после свадьбы с актером Георгием Батариели, девушка родила дочь Еву.
Первого же внука Антония актеру родила старшая дочь Анфиса.
Ивану Охлобыстину 58 лет. Он известен по ролям в фильмах «Даун Хаус», «Соловей-разбойник», «Холоп».
Накануне актер заявил о необходимости национальной идеи, отраженной в Конституции России.
Охлобыстин считает, что культуре нужна миссия и контуры будущего. Он заявил, что русскому человеку свойственно ощущение империи и желание «быть имперцем».
Ранее Охлобыстин вспомнил, как едва не потерял младшую дочь.