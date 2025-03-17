Солист «Агаты Кристи» назвал условие для прощения покинувших Россию артистов

Если покинувшие Россию и критиковавшие её артисты захотят вернуться, то они должны продемонстрировать и доказать своё искреннее раскаяние. Для этого нужно сначала сделать какое-то доброе дело, принять участие в публичной акции, заявил НСН сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Народ у нас добрый, и это наша сильная сторона. Другое дело, что слов может быть мало, как после «голой вечеринки», когда надела футболку и что-то промямлила. Здесь история более сложная и более серьёзная», — заявил музыкант.

По его мнению, артисты, которые успели «что-то наговорить», должны принести искренние извинения жителям, причём сделать это «с той же страстью», с которой они покидали страну. Помимо этого, они должны принять участие в публичной акции. Причём извинения должны в каждом конкретном случае зависеть от тяжести проступка — искупить его можно «адекватным по весу» поведением, заключил Самойлов.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что многие российские артисты, покинувшие страну, могут пожелать вернуться обратно, но никто не даёт им гарантии о встрече «с распростёртыми объятиями». По его мнению, такие исполнители, как Алла Пугачёва и Валерий Меладзе, должны сначала «публично покаяться перед народом» — без этого их впускать нельзя.

Ранее стало известно, что Вадим Самойлов посвятит новые песни событиям на Донбассе.