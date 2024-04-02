Вадим Самойлов посвятит новые песни событиям в Донбассе

Рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметит 60-летие юбилейным туром. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

К юбилею Самойлов также готовит выход большого альбома, некоторые новые песни в котором посвятит событиям в Донбассе.

«По большому счету, у песен вечная тематика: зачем и как люди живут, какие испытания они проходят и какие трансформации внутри себя это вызывает — про жизнь, про дружбу, про любовь, про войну, про предательство, про вечность, про Бога и про дьявола, все вместе», — рассказал он.

Самойлов признался, что не любит праздновать дни рождения, но к году юбилея приготовил большой концертный тур с новым шоу и новой концертной программой.

Накануне Самойлов выступил на фестивале «Брат-2: живой Soundtrack». Во время четырехчасового музыкального марафона музыканты исполнили песни, вошедшие в фильм Алексея Балабанова «Брат-2».

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