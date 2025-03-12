На ведущего шоу «Мир без правил» совершили нападение в Латинской Америке: «Мне повезло»

Тревел-детектив «Мир без правил» о самых опасных государствах Латинской Америки стартует 16 марта на телеканале «Пятница!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Ведущим выступит журналист и режиссер документальных проектов Павел Селин, который на протяжении полугода разрабатывал и реализовывал проект вместе с командой. В новом шоу Селин обещает показать зрителям реальную жизнь Бразилии и Боливии — ту, где «царит анархия, бесправие и беззаконие».

«По злачным местам Рио нас водил местный парнишка, который сам родился и вырос в фавелах, а его брат был наркоторговцем. Без этого проводника мы бы оттуда не выбрались… А в одну из самых закрытых и опасных тюрем мира, боливийскую «Пальмасолу», мы попали благодаря связям на самом верху моего друга и продюсера-боливийца – и все решилось в последний момент», — рассказал режиссер.

По словам ведущего, съемки проекта были напряженными и опасными. Ради проекта ему пришлось сбросить 20 кг и заняться спортом, но это впоследствии помогло ведущему избежать серьезных увечий при нескольких нападениях. В одном из городов Латинской Америки, рассказал Селин, он чудом остался жив. Ведущий «рыбкой вошел» в асфальт, когда с него пытался сорвать сумку мотоциклист. У него оказались повреждены лицо, рука и ноги.

«Мне повезло, что я усиленно тренировался перед съемками, в том числе занимался боксом, и привел себя в форму — успел сгруппироваться перед падением. Наверное, это меня и спасло», — предположил он.

Проект «Мир без правил» будет выходить по воскресеньям в 22:00 на телеканале

Ранее актер из «Бригады» рассказал, как худеет с женой.