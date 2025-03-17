Экс-мужу Лерчек отказались изменять меру пресечения

Суд оставил блогера Артема Чекалина под домашним арестом вслед за экс-супругой Лерчек. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Адвокаты Чекалина ходатайствовали об изменении блогеру меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Бывший муж Лерчек лично не присутствовал на судебном заседании.

Накануне стало известно, что блогершу Лерчек (она же — Валерия Чекалина) тоже оставили под домашним арестом. Адвокаты знаменитости просили изменить ей меру пресечения на запрет определенных действий или подписку о невыезде.

4 октября 2024 года суд отправил Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест на фоне обвинений в совершении ими валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал их бизнес-партнер Роман Вишняк. В январе 2025 года суд продлил Чекалиным домашний арест до 26 марта.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

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