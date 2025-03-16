Интервью с Мариной Кравец — о бриллиантах, женском юморе и переосмыслении советской классики

В канун 8 Марта актриса, телеведущая и резидент Comedy Club на ТНТ Марина Кравец посетила презентацию новой весенней коллекции ювелирного бренда SOKOLOV PREMIUM, амбассадором которого она является уже более двух лет. После раздачи автографов и фотосессии с гостями Марина побеседовала с корреспондентом «Газеты.Ru» — о бриллиантах, их настоящей ценности, женском юморе и искусстве шутить так, чтобы зритель не только смеялся, но и задумывался.

— Мы с вами сегодня встретились на красивом мероприятии, нас окружают бриллианты, давайте немного поговорим о них… Говорят, бриллианты — лучшие друзья девушек, согласны?

— Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. Мне кажется, с ними все-таки нужно держать определенную дистанцию. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать, понимаете?

— Поделитесь секретом, как это делать?

— Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше» (смеется). Но если говорить серьезно, то основная красота все-таки не бриллиантах, а в глазах, в состоянии души. Здорово, когда есть счастье, радость, силы улыбаться и делиться положительной энергией. А бриллианты в этом плане очень красивый сопутствующий элемент.

— Для вас украшения — это больше про эстетику, сопровождение или про статус?

— Наверное, все же про эстетику, статуса, на мой взгляд, лучше добиваться другими способами. Ничего плохого в украшении себя нет, но классно, когда есть определенная глубина, не связанная с бриллиантами.

— Давайте тогда поговорим о глубине юмора. Есть такой стереотип, что женский юмор — это всегда про отношения, мужчин и шопинг. А мужской тогда про что? Про то, как сэкономить на покупке колечка или сумочки к 8 Марта?

— Я много лет связана с развлекательной индустрией и не могу сказать, что юмор делится на мужской и женский. Есть темы, больше касающиеся женщин, — и, соответственно, девушки будут охотнее смеяться над ними. А есть те, которые ближе мужчинам, понятнее им. Отсюда и стереотипы, связанные с разными гендерами. На любую тему можно пошутить классно, а можно — очень плоско или пошло. Но последнее — дурной вкус.

— И все же, когда вы пишете шутку, то больше ориентируетесь на женскую аудиторию — или стараетесь шутить вне гендера?

— Я ориентируюсь на думающую аудиторию. Оказывается, среди женщин много и таких (смеется).

— Я в курсе…

— Кто вам сказал?

— Я себя к ним причисляю!

— Правильно делаете! Мне кажется, не так важно, кто тебя слушает. Если ты шутишь на женские темы, девчонки чуть быстрее и легче подключаются, мужчины могут «догнать» позднее. В шутках главное — качество. Так же, как и в бриллиантах (улыбается).

close Съемки скетчкома «Демис и Марина» Пресс-служба ТНТ

— Наблюдала за вами на сцене: вы общались со зрителями, фотографировались, давали автографы, улыбались… И все это на высоченных и явно не самых удобных каблуках. Предположу, что улыбка — неотъемлемая часть вашей профессиональной деятельности, а какая вы в повседневной жизни?

— У меня улыбка надевается не вместе с каблуками, она мне в принципе присуща (смеется). Жизнь иногда подбрасывает такие моменты и сюжеты, что хочется улыбаться. Пусть их будет как можно больше!

— Звучит как тост! А чем лично вам помогает юмор?

— Юмор мне, безусловно, помогает. Но я никогда не вытаскиваю его из себя клещами. Видимо, потому что научилась вдохновляться малым (смеется). Если говорить профессиональным языком, я не всегда разговариваю панчами — смешными добивками. Иногда юмор кроется в деталях: где-то можно просто улыбнуться, где-то изобразить, будто ничего не понимаешь… Ироничная подача текста — уже тоже юмор. Есть огромное количество приемов и лайфхаков, помогающих создать этот веселый иллюзорный мир, в который человек попадает вместе с тобой и начинает смеяться. А потом выходит из него и думает: «Ничего себе, я сейчас уже на работу еду? Классно, надо будет пересмотреть этот номер».

— Получается, что у юмора есть некая социальная миссия?

— Я думаю, у людей, которые занимаются юмором, есть определенная миссия.

— Миссия — сделать людям хорошо?

— Если честно, я серьезно отношусь к тому, что делаю. Особенно в последние годы. Бывают моменты сомнения, когда ты задумываешься: «А имеешь ли ты право сейчас веселиться и смешить людей?» И потом понимаешь, что да, это дарит хорошие эмоции, приумножает их. Но делать это надо иначе — немного под другим градусом, не так резко, выбирать аккуратнее темы, чтобы ни в коем случае не задеть человека, а наоборот, придать ему энергии, дать возможность улыбнуться легко, без боли. И тогда получается своего рода терапия, которую мы организуем и для себя, и для зрителей. И всем становится чуть легче жить — и радостнее.

— Над чем сегодня больше всего смеются зрители? И изменились ли они за последние годы?

— Люди стали более импульсивными, даже немного нервными. Им хочется радоваться, смеяться — и порой требуется помощь профессионалов, чтобы дать для смеха хорошую почву. А если человеку, который занимается юмором, недостает интеллекта, он может встать на скользкую дорожку и добиваться реакции публики очень дешевыми средствами. Поэтому я с большим уважением отношусь к коллегам по цеху, которые продолжают делать свое дело, не снижая планку.

— А что такое дешевые средства в юморе?

— Шутки на пошлые темы, мат там, где он неуместен. Над этим часто, увы, люди охотно смеются, так как он крайне понятен. Но такой юмор зрителя вообще не обогащает.

— Но если зритель смеется над ним, значит, эффект достигнут?

— Он смеется, но, как мне кажется, в такие моменты больше отдает, чем получает. А потом приходит домой и думает: «Над чем я смеялся?» И понимает, что съел «фастфуд»… Есть шутки и миниатюры, которые хочется пересказывать и пересматривать. Потому что в них есть тонкие грани, над которым надо подумать, что-то прочитать между строк. Я за такой юмор. Зритель сейчас очень уязвим, с ним надо аккуратнее, его нужно иногда приобнять, приласкать… Наверное, во мне сейчас мать говорит, но я так это чувствую. Понежнее нужно со зрителем.

— А вас саму легко рассмешить?

— Рассмешить меня несложно, но я заметила, что иногда могу с абсолютно серьезным лицом сидеть и говорить: «Да, это смешно». При этом я не буду в этот момент смеяться, хотя мне будет весело.

— Есть среди ваших коллег артист, над чьими шутками вы смеетесь всегда?

— Гарик Харламов! Он невероятно органичный и на сцене, и в жизни. И, кстати, никогда не ругается просто так. Харламов — шикарный рассказчик, когда он пересказывает какую-то историю, в которой кто-то матерится, ты просто не можешь не смеяться. Я его слушаю и расслабляюсь, при этом, когда другие комики используют ненормативную лексику, мне часто бывает некомфортно. Я хочу сжаться, убрать эту шелуху и понять, будет ли их «переперченный» рассказ хорош без всех «специй». А у Гарика всегда получается вкусно и по-доброму.

— Вы также снимаетесь в кино…

— У меня пока всего три киноработы — и все в рамках канала (улыбается).

— «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и «Небриллиантовая рука» — картины, снятые по мотивам культовых советских комедий. Переснимать классику — всегда вызов. С какими эмоциями вы работали над этими проектами — было ли в этом волнение или, наоборот, азарт?

— Я считаю, что это большая удача — прикоснуться к шедеврам отечественного кинематографа. И мы не переснимали классику, а создали свое кино по мотивам всеми любимых фильмов.

— Не боялись негатива от поклонников оригинальных картин?

— Я думаю, когда люди в свое время смотрели «Иван Васильевич меняет профессию», многие представители интеллигенции говорили: «Книжка Булгакова лучше». А потом все это стало классикой. Вполне возможно, через несколько лет и наш фильм полюбит еще большая аудитория. Конечно, снимать такое кино рискованно, но мы делали это с большой любовью и теплом. Мы привнесли в него актуальный юмор, разбавили музыкальными номерами современных звезд и просто актуализировали истории. При этом, как мне кажется, не испортили первоисточник. Это было очень важно. Грим, костюмы, даже сама картинка — все соответствует. Это же не графика, а реальные декорации. Когда мы снимали сцену, где Иван Васильевич принимает послов, оказались в таком же антураже и подумали: «Какое же счастье к фильму-легенде прикоснуться»!

close Марина Кравец в сцене из фильма «Иван Васильевич меняет всё» (2023) Пресс-служба ТНТ

— Вы довольны результатом?

— Конечно, когда смотришь готовый фильм, начинаешь думать: «Вот тут можно было сделать по-другому, здесь сократить или убрать, что-то усилить…» Но в целом я довольна. У нас была задача порадовать зрителя, создать новогоднее настроение. И у нас это получилось на очень качественном и профессиональном уровне.

— А какой «переосмысленный» фильм покажете нам в этом году? Может быть, «Служебный роман»?

— Уверена, это будет не «Служебный роман». Хотя, кто знает, может, я ошибаюсь.

— Но лично вам кого из персонажей советских классических новогодних фильмов хотелось бы сыграть?

— Я уже была и Натальей Варлей, и Натальей Селезневой… Видимо, мне лучше всего удаются Натальи (смеется).

— Может, Наталья Гончарова? Представляете, через год мы с вами беседуем — и вы мне рассказываете, как входили в роль любимой женщины Пушкина…

— И я с полурастрепанными буклями говорю вам: «Ой, я такое удовольствие получила» (смеется).

— Кстати, о Пушкине. Смотрели «Пророка»?

— В «Пророке» много очень сильных и красивых сцен. Безусловно, в нем есть моменты, которые не совсем соответствуют историческим фактам. Например, когда Пушкин играет в большой теннис с императором, хотя этот спорт пришел к нам только в 19 веке. Такие вещи стоит воспринимать как метафору: авторам нужно было создать «поле битвы», бескровное и не совсем серьезное, при этом четко показывающее позиции героев. И у них это круто получилось, поэтому все неточности можно простить. Это же художественный фильм, фантазия.

— А как вам Пушкин, читающий рэп?

— Думаю, Пушкин в свои времена был не менее популярным, чем сегодняшние рэперы. Он «глаголом жег сердца людей», к нему прислушивалась молодежь, и он позволял себе то, чего не делали другие.

close Марина Кравец в шоу «Ярче звёзд 2» Пресс-служба ТНТ

— Сегодня вас часто зовут сниматься в кино? И часто ли вы отказываетесь от предложенных ролей?

— Я всегда волнуюсь, когда получаю предложения от режиссеров. От многих отказываюсь. Особенно если речь идет о комедии. Она должна быть очень классно написана, а мастерство создавать такой юмор подвластно не всем.

— В каких еще жанрах, кроме юмористических, вы себя видите?

— К счастью, мы продолжаем снимать на ТНТ развлекательные проекты, которые очень радуют и меня, и зрителей: Comedy Club, «Ярче звезд», «Конфетка». Очень жду второй сезон скетчкома «Демис и Марина», в котором мы перемерили на себя огромное количество образов. Я бы попробовала себя в добром семейном кино. Чтобы в нем была определенная легкость без лишнего трагизма и, безусловно, с долей юмора.