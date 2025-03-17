Концерт Олега Митяева отменили в Пскове

В Пскове по техническим причинам отменили концерт барда Митяева

В Пскове отменили концерт Олега Митяева. Об этом сам бард рассказал в своем Telegram-канале.

Выступление, запланированное на 18 марта, не состоится по техническим причинам.

В 2018 году в Пскове также отменили концерт Митяева — за день до выступления. Тогда народный артист России потерял голос.

Автор-исполнитель, актер театра и кино Олег Митяев родился 19 февраля 1956 года в Челябинске. Член Союза Писателей, дважды лауреат национальной премии «Овация», лауреат премии Фонда русской поэзии. Участвовал в проекте «Песни нашего века». Песня Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» стала неофициальным гимном бардовского движения.

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