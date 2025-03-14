Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После отмены шоу Паши Техника зрителям предложили поехать на концерт в другой город

Концерт Паши Техника отменили в Барнауле
close
LOLZTEAM/YouTube

Концерт рэпера Паши Техника отменили в Барнауле. Об этом организаторы рассказали на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«По независящим от организаторов и площадки причинам концерт Паши Техника в Барнауле отменяется», — уточняется в публикации.

Шоу должно было пройти 5 апреля в ночном клубе «Фараон». Обладателям билетов после отмены концерта предложили поехать на выступление Паши Техника в другой город — Новосибирск.

Новосибирский концерт пройдет 4 апреля, проезд зрителям пообещали оплатить, но предупредили, что места в автобусе ограничены.

«Если Паша не едет в Барнаул, то Барнаул едет к Паше», — пошутили организаторы.

Зрители, не согласные ехать в Новосибирск, могут сдать билеты по месту приобретения.

Накануне женщины оттаскали друг друга за волосы на концерте Меладзе.

Ранее звезда Bad Boys Blue высказался о концертах в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами