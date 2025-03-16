В Москве сорвали концерт Мэйби Бэйби

В Москве сорвали концерт российской и белорусской певицы и блогера Мэйби Бэйби (настоящее имя Виктория Лысюк) . Об этом пишет Mash.

По его данным, во время выступления в клубе «Сова» исполнительница успела спеть только три композиции. После этого ее выступление прервала администрация площадки, получившая сообщение о минировании заведения. В итоге мероприятие перенесли.

В конце января о «мини-бунте» подростков из-за отмены концертаблогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, за три дня до мероприятия 26 января выступление Золо в Севастополе тоже было сорвано из-за «сообщения о минировании здания». «ЧП Сочи» опубликовал видео с места происшествия. На нем видно, как зрители толпятся у входа, мусорят, кричат и вместо того, чтобы разойтись, пытаются попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.

Ранее девушке стало плохо после слэма на концерте Мэйби Бэйби.