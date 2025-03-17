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Лариса Долина поддержала Аллу Пугачеву

Певица Долина заявила, что Пугачева заслужила свое звание народной артистки СССР
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина поддержала в беседе с «КП-Петербург» народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще -— это не очень этично», — заявила исполнительница.

Участник дуэта «Непара» Александр Шоуа в свою очередь отметил, что восхищался музыкой Примадонны, из-за которой она стала звездой.

«Давайте уже забудем это имя. Я не знаю, что она делает сейчас, но я знаю, что она сделала в прошлом. Какой она человек и какие у нее политические взгляды, касается только ее и органов, которые этим занимаются», — также высказался он.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В феврале 2024 года депутат Госдумы Дмитрий Гусев предлагал изъять у Пугачевой и Галкина подмосковный замок в деревне Грязь в пользу государства. Он также заявлял, что певицу нужно лишить звания народной артистки.

Ранее сообщалось, что Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области.

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