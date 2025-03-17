Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области

Актер Михаил Ефремов заявил, что устроит чудовищную движуху после выхода по УДО
close
Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

Актер Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» во всей Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

Telegram-канал опубликовал запись телефонного разговора, на которой слышно, как Ефремов поздравляет друга с днем рождения. Имя его знакомого не раскрывается.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области. Ну это суд, просто суд. Еще ничего непонятно», — сказал Ефремов.

В Алексеевском районном суде Белгородской области рассмотрят ходатайство актера об УДО 24 марта.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее сообщалось, что продюсер группы «Стрелки» подал в суд на издательство «Джем».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами