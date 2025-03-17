Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области

Актер Михаил Ефремов заявил, что устроит чудовищную движуху после выхода по УДО

Актер Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» во всей Белгородской области после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

Telegram-канал опубликовал запись телефонного разговора, на которой слышно, как Ефремов поздравляет друга с днем рождения. Имя его знакомого не раскрывается.

«Гамарджоба, генацвале! С днем рождения тебя поздравляю! Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области. Ну это суд, просто суд. Еще ничего непонятно», — сказал Ефремов.

В Алексеевском районном суде Белгородской области рассмотрят ходатайство актера об УДО 24 марта.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Отбывает наказание в ИК-4 общего режима города Алексеевка Белгородской области.

Ранее сообщалось, что продюсер группы «Стрелки» подал в суд на издательство «Джем».