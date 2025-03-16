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Солист группы Radio Tapok посетил Суджу

Солист группы Radio Tapok Олег Абрамов приехал в освобожденную Суджу
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RADIO TAPOK/VK

Солист группы Radio Tapok Олег Абрамов приехал в освобожденную курскую Суджу. Он опубликовал фото у стелы Суджи на своей странице «Вконтакте».

«Насыщенный выходной, в туре заехал в гости к ребятам освобождающим Курскую область», — подписал снимок Абрамов.

Он также отдельно поблагодарил 112-ю и 810-ю бригады морпехов за сопровождение.

До этого солист и сооснователь группы «Uma2rman» Владимир Кристовский побывал на едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Москве.

Кристовский пояснил, что решил поехать туда, чтобы поддержать уходящих на СВО контрактников и пожелать им «удачи в бою». Он также выразил мнение, что государство заботится об участниках специальной военной операции, отметив, что им «прощают долги».

Недавно активисты движения «Ветераны России» призвали актрису Юлию Хлынину высказаться об СВО. Они также посоветовали министерству культуры России обратить внимание на патриотическую позицию остальных отечественных деятелей культуры.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, кто сейчас финансирует группу.

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