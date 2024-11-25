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Лева Би-2 рассказал, кто сейчас финансирует группу

Певец Лева Би-2 признался, что продал квартиру в Москве ради содержания группы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) (Егор Бортник) признался, что содержит коллектив на собственные деньги. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Без ретуши».

По словам артиста, ему пришлось продать свою «большую и дорогую» квартиру в Москве, чтобы выплачивать зарплаты участникам коллектива «Би-2». Бортник также порадовался, что сейчас группа начала получать прибыль от своей деятельности.

«Я свое благополучие возложил на жертвенный алтарь и ни капельки об этом не жалею. В этот момент ты начинаешь понимать, что такое совесть», — заявил Лева Би-2.

1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами. Затем Бортник рассказывал, что коллектив испытывает финансовые трудности из-за эмиграции из России. Он сообщал, что коллектив обанкротился.

14 октября стало известно, что президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишиневе с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2». В апреле участники коллектива и члены их семей подали документы на получение паспортов граждан Молдавии. А в мае Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле и Шура Би-2 готовят дуэт.

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