Солист «Uma2rman» приехал поддержать уходящих на СВО контрактников

Солист и сооснователь группы «Uma2rman» Владимир Кристовский побывал на едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Кристовский пояснил, что решил поехать туда, чтобы поддержать уходящих на СВО контрактников и пожелать им «удачи в бою». Он также выразил мнение, что государство «заботится» об участниках специальной военной операции, отметив, что им «прощают долги».

Группа Uma2rman основана в 2003 году в Нижнем Новгороде братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими, они стали известны благодаря хитам «Прасковья», »Ума Турман», «Проститься» и др.

Недавно активисты движения «Ветераны России» призвали актрису Юлию Хлынину высказаться об СВО. Они также посоветовали министерству культуры России обратить внимание на патриотическую позицию остальных отечественных деятелей культуры.

До этого председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов потребовал от Сергея Лазарева публично дать ответ на вопрос: «А ты за кого?». Он выразил сомнение, что артист согласен с действиями российских властей, поскольку Лазарев не совершил никаких «практических действий по поддержке России».

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, кто сейчас финансирует группу.