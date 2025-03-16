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Шепелев рассказал, как проводит время со своими детьми

Телеведущий Шепелев рассказал, что ежедневно уделяет по 15 минут каждому из своих детей
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Личный архив Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как он и его гражданская супруга Екатерина Тулупова проводят время с детьми.

«По будням мы завтракаем со старшими, и я отвожу их в школы — это наше время. По вечерам мы в семье взяли за правило уделять каждому ребенку минимум 15 минут личного времени, один на один, чтобы ничего не отвлекало. Старшим — Платону и Ладе — уже нужно меньше нашего внимания, а вот младший, Тихон, конечно, требует больше времени. Я стараюсь читать ему перед сном каждый день. Есть и другие ритуалы. Например, мы поняли, что желание собрать всех детей за одним столом или провести выходные всем вместе — это утопия, правильнее разделяться, чтобы уделить внимание каждому. С Платоном по выходным я езжу на соревнования, он занимается баскетболом, с Тихоном — на его тренировки по гимнастике, с Ладой хожу за ее любимым корейским чаем и в книжный магазин. Личное время оказалось важнее, чем общее», — поделился Шепелев.

Полное интервью с Шепелевым читайте здесь.

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