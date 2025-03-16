Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему найти новую любовь

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью «Газете.Ru» призналась, что познакомился со своей нынешней гражданской женой Екатериной Тулуповой благодаря сыну Платону.

«Я стремлюсь к тому, чтобы в каждом моем продюсерском проекте участвовали дети. Мне нравится снимать шоу для детей и их родителей — и с участием детей и родителей. Ну а идея [шоу «Свидание с прицепом»] лежала на поверхности — наши дети Платон и Лада «познакомили» нас с моей женой Катей», — поделился Шепелев.

Сын Платон родился в отношениях Шепелева с актрисой и певицей Жанной Фриске. В 2021 году телеведущий стал отцом во второй раз — Тулупова родила ему второго сына, Тихона.

Говоря о том, на кого он равняется в своей профессии, Шепелев признался, что его ориентирами являются, в частности, Сергей Супонев и Владислав Листьев.

«Мне в принципе повезло, ведь на каждом этапе моей жизни встречались люди, чье профессиональное мастерство было для меня ориентиром. Это со школьных лет началось. Я считаю, что это большая удача. Если говорить именно про телеведущих, мне всегда нравились Сергей Супонев, Влад Листьев. Если же говорить про продюсеров и топ-менеджеров, то меня очень вдохновляют Антон Андреевич Златопольский, Вячеслав Дусмухаметов», — сказал телеведущий.

Полное интервью с Шепелевым читайте здесь.

Ранее Шепелев рассказал, от чего отказался с женой ради детей.