«Был и остаюсь очень хорошим ведущим»: интервью с Дмитрием Шепелевым

В середине марта на платформе Rutube состоится премьера второго сезона шоу «Свидание с прицепом» — проекта, в котором дети ищут новую любовь своим одиноким родителям. В интервью «Газете.Ru» ведущий и продюсер шоу Дмитрий Шепелев рассказал о том, как его личная история стала вдохновением для «Свидания с прицепом», порассуждал о новых цифровых форматах и будущем классического телевидения, а также объяснил, почему считает семейные ритуалы важным аспектом в воспитании детей.

— Расскажите, как родился такой необычный проект, где дети ищут пару одиноким родителям.

— Я стремлюсь к тому, чтобы в каждом моем продюсерском проекте участвовали дети. Мне нравится снимать шоу для детей и их родителей — и с участием детей и родителей. Ну а идея лежала на поверхности — наши дети Платон и Лада «познакомили» нас с моей женой Катей.

— Герои шоу — чаще женщины или мужчины?

— Герои — это родители, которые по каким-то причинам сейчас без партнера. Их детям 8-11 лет, и они рады помочь мамам и папам в поисках подходящего спутника. В этом шоу мы проверяем, насколько хорошо дети знают своих родителей и могут ли родители довериться своим детям. К нам приходят и мужчины, и женщины. Мы не женим наших героев, эта программа — веселая семейная игра. А важна она потому, что необыкновенно сближает детей и их родителей.

— Над чем еще вы сейчас работаете?

— Последние три года я занимаюсь продюсированием видеоконтента для телевидения и цифровых платформ. За это время мы с командой сняли много классных проектов для платформы Rutube, VK, телеканала ТВ-3. Сейчас мы работаем над новым шоу для телеканала «Россия» и другими проектами. На Rutube, например, можно увидеть наше шоу «Свидание с прицепом». В прошлом году оно получило награду на фестивале контента стриминговых платформ Original+ в номинации «Оригинальное шоу».

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— А где задействованы в качестве ведущего?

— Я работаю телеведущим на канале «Россия». В прошлом сезоне вы могли видеть в эфире этого телеканала шоу «В кругу друзей» про наших любимых домашних животных, а также смотреть и слушать подкаст радио «Маяк» на платформе «Смотрим» под названием «Что будет» — он посвящен искусственному интеллекту. До этого вышло классное шоу на «Одноклассниках» под названием «Полтора спортсмена», где моим соведущим был Энджел Жуков. И шоу на ТНТ «Ты как я». Я обожаю программы с участием детей: всегда соглашаюсь вести такие передачи и сам с удовольствием занимаюсь их производством. Я много работаю в последние годы, как видите.

— В одном из интервью вы говорили, что когда только пришли на телевидение, вас удивило, насколько там не френдли-атмосфера. Как вам удалось адаптироваться и выжить в такой среде? Получилось ли со временем завести настоящих друзей в индустрии? И вообще, есть ли место искренней дружбе в шоу-бизнесе — или конкуренция всегда берет верх?

— Мне кажется, что в любом творческом коллективе, везде, где сосредоточено много талантливых людей, обстановка, скажем так, непростая. Телевидение — не исключение. Я никогда не придавал этому обстоятельству особого значения. Я не люблю сплетни. Вообще, думаю, что многие «лица» слишком сосредоточены на себе, чтобы успевать думать о конкуренции. Конкуренция — это скорее для создателей: продюсеров, менеджеров, режиссеров.

— Кто был вашим ориентиром в профессии телеведущего? Были ли у вас кумиры на заре карьеры, чьи приемы вы перенимали? Изменилась ли ваша профессиональная планка сегодня?

— Мне в принципе повезло, ведь на каждом этапе моей жизни встречались люди, чье профессиональное мастерство было для меня ориентиром. Это со школьных лет началось. Я считаю, что это большая удача. Если говорить именно про телеведущих, мне всегда нравились Сергей Супонев, Влад Листьев. Если же говорить про продюсеров и топ-менеджеров, то меня очень вдохновляют Антон Андреевич Златопольский, Вячеслав Дусмухаметов.

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— В вашей карьере были юмористические программы, семейные передачи, серьезные ток-шоу. Насколько легко вам переключаться между такими разными жанрами? Какой из форматов вы бы назвали «своим»? А какой из проектов, наоборот, совсем «не своим»?

— Я всегда был и остаюсь очень хорошим развлекательным ведущим. Вы могли видеть меня в шоу «Достояние Республики», ведущим финала «Евровидения», в гранд-шоу канала «Россия» «Шоу большой страны» — мне было очень комфортно все это делать. Скандальные ток-шоу подходят мне меньше, я считаю. А так, я в принципе все что угодно могу вести.

— Был ли в вашей карьере момент, когда вы почувствовали: «Вот он — пик»? Или вы считаете, что главное профессиональное достижение еще впереди?

— Я вообще стараюсь не рассуждать о своей карьере в таких категориях. Она складывалась волнообразно, скажем так. Главное, что она продолжается. Главное, что я в деле и счастлив от этого. Я сосредоточен в основном на сегодня и немножечко на завтра. О прошлом я мало думаю.

— Сегодня телевидение изменилось, да и телезритель все чаще уходит в цифровые форматы. Как вы считаете, есть ли у классического ТВ будущее?

— Я не согласен с вашей формулировкой. Один из трендов аудитории 18+ сейчас — это телесмотрение. Для поколения, которое выросло с тем, что они могут включить любой контент в любое удобное для них время, необходимость подключиться к трансляции в определенный день и час — это новая ценность. В их ощущении это создает причастность к тем людям, которые смотрят трансляцию вместе с ними прямо сейчас. Такая общность. Для 42-летнего меня это как будто очевидные вещи, а для подростков — нет. Поэтому я с тезисом про «уходят в цифровые форматы» не согласен. Говорили, что театр с появлением кино должен погибнуть. Как видите, не сбылось.

— Как изменились ваши цели и амбиции за 20 лет карьеры? О чем вы мечтали тогда, и насколько ваши амбиции трансформировались со временем?

— Я хочу стать крупным производителем видеоконтента на российском рынке. Мечтаю об этом. 15 лет назад я мечтал попасть на российское телевидение. 25 лет назад мечтал, чтобы мне на 10 секунд дали микрофон в юношеской передаче на белорусском телевидении.

— Вы сказали, что сейчас активно занимаетесь производством собственного контента. Насколько для вас важна независимость в творчестве? Готовы ли вы полностью уйти в digital?

— Моя производственная студия присутствует и в digital, и в традиционном телеке. У каждого из этих направлений есть свои особенности производства и потребления. Это никак не связано с тем, что вы подразумеваете под «независимостью». Производитель — если совсем прямо — это персонал, сервис, который обслуживает заказчика. Но, по сравнению с работой ведущим, производитель, конечно, гораздо более самостоятельная, независимая единица. Ведущий в действительности очень зависимая профессия, слишком много факторов должно совпасть, чтобы ведущий попал в эфир, от него, правда, очень мало зависит, только если разрешат. В какой-то момент моей карьеры я это понял и принял решение развивать свое производство. Опыт большой.

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— Опыт в продюсировании у вас уже присутствует, а есть ли амбиции попробовать себя в совершенно новом амплуа — например, создании документального кино? Или выступить в качестве режиссера сериала?

— Я начал замечать, что смотрю кино или сериал другими глазами, анализирую монтаж, работу оператора, драматургию, сценарий. Желание погрузиться в детали неимоверно меня увлекает. Но, скажу прямо, при всем этом амбиций быть режиссером у меня нет. Продюсером — да. Что касается документального кино, сейчас мы ведем разработку документального фильма, он будет посвящен теме искусственного интеллекта. На это меня вдохновил подкаст, который я два последних сезона вел на платформе «Смотрим».

— Во многих своих интервью вы говорили, что главная ценность для вас — семья. Что для вас значат семейные ценности — и какие из них, на ваш взгляд, особенно важны для создания крепких отношений в семье?

— Ну, на мой взгляд, счастье каждый день в семейной жизни — это сказочное заблуждение. Невозможно быть с человеком год, три, пять, десять — и чтобы без сучка и без задоринки, гладко, одно счастье. Часто это непростая притирка, а если два человека с характером, то притирка жесткая, с кровью. Это и есть, на мой взгляд, работа, которую делают люди, принявшие решение быть вместе — многолетняя, непростая работа. И ценность отношениям придает именно то, что пара прошла вместе, пережила. Это держит. Так же, как держит ответственность перед детьми. Хочется, чтобы они росли в полной семье, видели двух счастливых родителей, жили с правильными ценностями того, что семья — это важно.

close Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова Личный архив Дмитрия Шепелева

— Сегодня вы отец троих детей. Как изменилось ваше отношение к отцовству с годами? Какие события или жизненные уроки повлияли на вашу сегодняшнюю философию отцовства?

— Об этом сложно рассуждать в коротком формате. Наверное, каждый родитель поддержит меня в том, что младшим детям достается гораздо лучшая и прокачанная модель родителя по сравнению со старшими детьми. Такой апгрейд, версия 2.0. Со старшими детьми все в первый раз, а с младшими ты уже «на опыте». Многие вещи воспринимаешь проще, например, детская температура или раскрашенные маркером стены больше не пугают.

— Как вы переживаете сложные моменты в воспитании? Были ли ситуации, когда приходилось кардинально менять подход к ребенку?

— По моему опыту — отношения с детьми это почти всегда сценарий, который постоянно обновляется. И как только ты привык к определенному распорядку, правила меняются. Просто потому, что ребенок растет. И ты должен меняться вместе с ним. Наверное, самый решительный наш шаг со старшими детьми был, когда мы отказали им в гаджетах. До сих пор не пожалели об этом решении.

close Дмитрий Шепелев c cыном Платоном Личный архив Дмитрия Шепелева

— Вы много работаете, а это часто приводит к нехватке времени на близких. Как вам удается сохранять контакт с детьми? Есть ли у вас семейные ритуалы, которые особенно важны?

— По будням мы завтракаем со старшими, и я отвожу их в школы — это наше время. По вечерам мы в семье взяли за правило уделять каждому ребенку минимум 15 минут личного времени, один на один, чтобы ничего не отвлекало. Старшим — Платону и Ладе — уже нужно меньше нашего внимания, а вот младший, Тихон, конечно, требует больше времени. Я стараюсь читать ему перед сном каждый день. Есть и другие ритуалы. Например, мы поняли, что желание собрать всех детей за одним столом или провести выходные всем вместе — это утопия, правильнее разделяться, чтобы уделить внимание каждому. С Платоном по выходным я езжу на соревнования, он занимается баскетболом, с Тихоном — на его тренировки по гимнастике, с Ладой хожу за ее любимым корейским чаем и в книжный магазин. Личное время оказалось важнее, чем общее.

— В одном из последних интервью вы сказали, что вам очень нравится сегодняшнее время. Чем именно оно вам нравится?

— Я так ответил, потому что меня спросили, не скучаю ли я про прошлому. Так вот. По прошлому я не скучаю, я не люблю ностальгию и воспоминания. Я живу сегодня. И мне это нравится.