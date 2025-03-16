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«До сих пор не пожалел об этом»: Шепелев рассказал, что запретил своим детям

Телеведущий Шепелев признался, что с годами стал проще воспринимать отцовство
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Личный архив Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как изменился его подход в воспитании детей.

«Об этом [как изменилось отношение к отцовству за годы] сложно рассуждать в коротком формате. Наверное, каждый родитель поддержит меня в том, что младшим детям достается гораздо лучшая и прокачанная модель родителя по сравнению со старшими детьми. Такой апгрейд, версия 2.0. Со старшими детьми все в первый раз, а с младшими ты уже «на опыте». Многие вещи воспринимаешь проще, например, детская температура или раскрашенные маркером стены больше не пугают», — сказал Шепелев.

Он также отметил, что один из самых верных и смелых его шагов как отца — запрет гаджетов для старших детей:

«По моему опыту — отношения с детьми это почти всегда сценарий, который постоянно обновляется. И как только ты привык к определенному распорядку, правила меняются. Просто потому, что ребенок растет. И ты должен меняться вместе с ним. Наверное, самый решительный наш шаг со старшими детьми был, когда мы отказали им в гаджетах. До сих пор не пожалели об этом решении».

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая в 2021 году родила ему сына Тихона. До этого телеведущий жил в гражданском браке с актрисой и певицей Жанной Фриске, от которой у него есть сын Платон. Также у него есть падчерица Лада, дочь Тулуповой.

Полное интервью с Шепелевым читайте здесь.

Ранее Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему найти новую любовь.

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