«Жесткая притирка с кровью»: Шепелев раскрыл секрет семейного счастья

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью «Газете.Ru» рассказал о важности работы над отношениями для достижения семейного счастья.

«На мой взгляд, счастье каждый день в семейной жизни — это сказочное заблуждение. Невозможно быть с человеком год, три, пять, десять — и чтобы без сучка и без задоринки, гладко, одно счастье. Часто это непростая притирка, а если два человека с характером, то притирка жесткая, с кровью. Это и есть, на мой взгляд, работа, которую делают люди, принявшие решение быть вместе — многолетняя, непростая работа. И ценность отношениям придает именно то, что пара прошла вместе, пережила. Это держит. Так же, как держит ответственность перед детьми. Хочется, чтобы они росли в полной семье, видели двух счастливых родителей, жили с правильными ценностями того, что семья — это важно», — поделился он.

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая в 2021 году родила ему сына Тихона. До этого телеведущий жил в гражданском браке с актрисой и певицей Жанной Фриске, от которой у него есть сын Платон.

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