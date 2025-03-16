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Шепелев рассказал о «непростой обстановке» на российском телевидении

Телеведущий Шепелев признался, что не любит сплетни и скандалы
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Личный архив Дмитрия Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что в индустрии российского телевидения «достаточно непростая обстановка» — из-за обилия в ней творческих людей и сплетен.

«Мне кажется, что в любом творческом коллективе, везде, где сосредоточено много талантливых людей, обстановка, скажем так, непростая. Телевидение — не исключение. Я никогда не придавал этому обстоятельству особого значения. Я не люблю сплетни. Вообще, думаю, что многие «лица» слишком сосредоточены на себе, чтобы успевать думать о конкуренции. Конкуренция — это скорее для создателей: продюсеров, менеджеров, режиссеров», — отметил Шепелев.

Он также заявил, что считает себя «очень хорошим развлекательным ведущим», тогда как скандальные шоу, по мнению Шепелева, подходят ему меньше:

«Я всегда был и остаюсь очень хорошим развлекательным ведущим. Вы могли видеть меня в шоу «Достояние Республики», ведущим финала «Евровидения», в гранд-шоу канала «Россия» «Шоу большой страны» — мне было очень комфортно все это делать. Скандальные ток-шоу подходят мне меньше, я считаю. А так, я в принципе все что угодно могу вести».

Полное интервью с Шепелевым читайте здесь.

Ранее Шепелев рассказал, как сын от Фриске помог ему найти новую любовь.

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