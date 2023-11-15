85-летний актер Энтони Хопкинс станцевал на кухне

Знаменитый актер Энтони Хопкинс вновь опубликовал видео с танцем, которое за сутки набрало более 7 миллионов просмотров в TikTok.

На записи актер с улыбкой на лице исполняет румбу на кухне, приготовляя итальянский обед под музыку «Mambo Italiano». В песне Дина Мартина звучит фраза: «Попробуйте энчиладу с рыбной баккалой, эй, гумба, мне нравится, как ты танцуешь румбу».

Поклонники Хопкинса восхитились его танцем. Комментарии были полны слов «люблю тебя», «лучший актер в мире» и «это заставило мое сердце улыбнуться».

Вот как отреагировали некоторые пользователи в комментариях: «Мне кажется, что любая сцена на кухне с участием Энтони Хопкинса должна быть захватывающей».

«Когда я вижу его, я не могу не видеть Ганнибала Лектора! Он так хорошо передал эту роль, что она осталась в моей памяти».

«Не знаю почему, но всегда представляла вашу кухню именно такой».

Ранее 85-летний Энтони Хопкинс сыграл на рояле для сотрудников отеля.

Недавно Хопкинс сыграл роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новом фильме Мэтта Брауна «Человек, который познал бесконечность».

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.