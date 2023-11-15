Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

85-летний актер Энтони Хопкинс станцевал на кухне

85-летний актер Энтони Хопкинс станцевал на кухне и набрал множество просмотров

close
100%
Global Look Press

Знаменитый актер Энтони Хопкинс вновь опубликовал видео с танцем, которое за сутки набрало более 7 миллионов просмотров в TikTok.

На записи актер с улыбкой на лице исполняет румбу на кухне, приготовляя итальянский обед под музыку «Mambo Italiano». В песне Дина Мартина звучит фраза: «Попробуйте энчиладу с рыбной баккалой, эй, гумба, мне нравится, как ты танцуешь румбу».

Поклонники Хопкинса восхитились его танцем. Комментарии были полны слов «люблю тебя», «лучший актер в мире» и «это заставило мое сердце улыбнуться».

Вот как отреагировали некоторые пользователи в комментариях: «Мне кажется, что любая сцена на кухне с участием Энтони Хопкинса должна быть захватывающей».
«Когда я вижу его, я не могу не видеть Ганнибала Лектора! Он так хорошо передал эту роль, что она осталась в моей памяти».
«Не знаю почему, но всегда представляла вашу кухню именно такой».

Ранее 85-летний Энтони Хопкинс сыграл на рояле для сотрудников отеля.

Недавно Хопкинс сыграл роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новом фильме Мэтта Брауна «Человек, который познал бесконечность».

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий