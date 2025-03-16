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У Наташи Королевой обнаружили долг по коммуналке на 138 тыс. рублей

SHOT: певица Наташа Королева задолжала около 138 тыс. рублей за ЖКХ
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Ruslan Roschupkin/Global Look Press

У певицы Наташи Королевой обнаружили долги за ЖКХ суммой около 138 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Королева не оплатила долги по коммунальным услугам в трех своих квартирах. На певицу оформлены три объекта недвижимости на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метра. Риелторы оценивают ее жилье в 37 млн, 49 млн и 70,8 млн рублей.

SHOT заявил, что артистка не платит за ЖКХ уже два месяца. Один из долгов в почти 101 тысячу рублей обнаружен за квартплату и ЖКУ. Еще одна задолженность висит на квартире, находящейся в ЖК «Воробьевы горы» в престижном районе Раменки. За капремонт и квартплату артистке нужно выплатить примерно 36,4 тысячи рублей. Помещение площадью почти 155 квадратных метров оценили в 32,3 миллиона рублей.

Издание добавило, что Королева проживает в деревне Крекшино. Там на нее оформлено два дома площадью 52 и 330 квадратных метра.

В сентябре Наташа Королева сообщила, что ее муж, танцор и художник Сергей Глушко, купил сыну Архипу и его жене Мелиссе Валынкиной квартиру. По словам певицы, недвижимость находится почти в центре Москвы. Жилье стало подарком на свадьбу молодоженам.

Ранее Королева пожаловалась, что Тарзан оставил ее одну на 8 Марта.

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