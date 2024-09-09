Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наташа Королева и Тарзан подарили сыну квартиру

Танцор Сергей Глушко купил сыну квартиру почти в центре Москвы

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наташа Королева сообщила в шоу «Звезды сошлись», что ее муж, танцор и художник Сергей Глушко купил сыну Архипу и его жене Мелиссе Валынкиной квартиру.

По словам Королевой, недвижимость находится почти в центре Москвы. Жилье стало подарком на свадьбу молодоженам.

«У Сергея Витальевича был серьезный бизнес, была квартира почти в центре города, придерживалась как приданое. Они могли бы ее получить и раньше, но они должны были пройти испытания, чтобы осознать, насколько чувства сильные. Или бытовуха съест их, либо усилит», — рассказала артистка.

Глушко-младший отметил, что до собственного жилья сменил с возлюбленной несколько съемных квартир. К примеру, он жил в хрущевке и аварийном доме. Сергей Глушко отметил, что сын и его жена прошли серьезные жизненные трудности. Танцор объяснил, что поначалу никто не был рад их союзу.

«Они были ограничены в средствах. Так получилось, что они хлебанули. Хлебанули, всякое было разное. Прошло четыре года, это очень серьезный срок! В браке люди столько не живут. Вы знаете, я зауважал этих двоих молодых людей», — поделился танцор.

Глушко-старший заявил, что трудности сплотили его сына и Валынкину. Артист решил подарить квартиру, потому что чувства молодоженов прошли проверку на стойкость.

Ранее Наташа Королева ответила на слухи о беременности невестки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами