Наташа Королева и Тарзан подарили сыну квартиру

Певица Наташа Королева сообщила в шоу «Звезды сошлись», что ее муж, танцор и художник Сергей Глушко купил сыну Архипу и его жене Мелиссе Валынкиной квартиру.

По словам Королевой, недвижимость находится почти в центре Москвы. Жилье стало подарком на свадьбу молодоженам.

«У Сергея Витальевича был серьезный бизнес, была квартира почти в центре города, придерживалась как приданое. Они могли бы ее получить и раньше, но они должны были пройти испытания, чтобы осознать, насколько чувства сильные. Или бытовуха съест их, либо усилит», — рассказала артистка.

Глушко-младший отметил, что до собственного жилья сменил с возлюбленной несколько съемных квартир. К примеру, он жил в хрущевке и аварийном доме. Сергей Глушко отметил, что сын и его жена прошли серьезные жизненные трудности. Танцор объяснил, что поначалу никто не был рад их союзу.

«Они были ограничены в средствах. Так получилось, что они хлебанули. Хлебанули, всякое было разное. Прошло четыре года, это очень серьезный срок! В браке люди столько не живут. Вы знаете, я зауважал этих двоих молодых людей», — поделился танцор.

Глушко-старший заявил, что трудности сплотили его сына и Валынкину. Артист решил подарить квартиру, потому что чувства молодоженов прошли проверку на стойкость.

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